Homo bodoensis: a nova espécie que alguns cientistas consideram ancestral direto dos humanos

Há 1 hora

Ilustração do Homo bodoensis

Se sabe muito pouco sobre essa época que é conhecida como "a confusão", porque os especialistas ainda não concordam sobre as espécies que nela existiam. Trata-se de uma época entre o surgimento do Homo erectus e o do homem moderno, o Homo sapiens.