Kuwait, o país que o calor pode tornar inabitável

Há 17 minutos

No emirado, o famoso meteorologista Essa Ramadhan estudou dados sobre o clima do país que datam dos anos 1950 e detectou um aquecimento significativo nos últimos anos.

Preocupada com a crise, a aposentada Om Naief decidiu tentar plantar árvores no solo arenoso e conseguiu.

Ela usa o próprio dinheiro para manter a área verde que criou – e que pode servir de inspiração para abaixar as temperaturas em um país que já sofre com as consequências do calor insuportável.