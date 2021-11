A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

‘Meu irmão morreu tentando salvar a noiva de ser pisoteada’: a tragédia no festival Astroworld

Há 19 minutos

Testemunhas presentes no festival de música Astroworld, ocorrido na sexta-feira (5/11) na cidade de Houston (Texas, EUA), relataram à polícia e a jornalistas cenas de desespero e caos.

O show do rapper Travis Scott, na noite de abertura do festival, terminou com ao menos oito mortos e dezenas de feridos por pisoteamento.