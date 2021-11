A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A floresta ameaçada pelo garimpo de diamantes na Índia

Há 16 minutos

A floresta de Buxwaha, no centro da Índia, está ameaçada.

"O que vamos fazer se a floresta for derrubada? Não temos nenhuma terra de cultivo para alimentar nossos filhos. Somos totalmente dependentes da floresta", diz Parvati, moradora local.

"Quando eles começarem a cavar minas na floresta, só teremos poeira voando no ar. Não vamos receber nenhum diamante. As pessoas daqui não vão ganhar nenhum emprego. Só vamos receber a poeira que voa de lá", completa Kirti Thakur.

O governo do Estado de Madhya Pradesh, onde está localizada a floresta, discorda.

"Nós nos encontramos com os moradores. Nem uma única pessoa se opôs. Todo mundo quer conseguir emprego a partir disso", declarou Brijendra Pratap Singh, ministro de Minas.

De acordo com o ativista ambiental Amit Bhatnagar, o projeto de mineração vai demandar 16 milhões de litros de água — e a região da floresta já é propensa a secas.

"Então eles estão construindo uma barragem no Rio Gael e desviando a água do rio. Isso vai destruir o rio."

Ambientalistas entraram com diversas ações judiciais contra o governo do Estado por causa da concessão do contrato. Nenhuma atividade de mineração pode começar até que seja tomada uma decisão.