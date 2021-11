Gilberto Gil é eleito para ABL: entenda como um imortal é escolhido

O músico Gilberto Gil, de 79 anos, foi eleito na quinta-feira (11/11) para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras (ABL). Dos 34 acadêmicos que voltaram presencial ou virtualmente, 21 votaram no artista.

"Gilberto Gil traduz o diálogo entre a cultura erudita e a cultura popular. Poeta de um Brasil profundo e cosmopolita. Atento a todos os apelos e demandas de nosso povo. Nós o recebemos com afeto e alegria", declarou em comunicado o presidente da ABL, o acadêmico Marco Lucchesi.

No Twitter, Gil escreveu: "Muito feliz em ser eleito para a cadeira 20 da Academia Brasileira de Letras. Obrigado a todos pela torcida e obrigado aos agora colegas de Academia pela escolha".

Nascido em Salvador, na Bahia, o artista começou a se envolver com a música nos anos 1950. Foi um dos expoentes do movimento cultural Tropicália e se tornou ministro da Cultura em 2003, cargo no qual ficou até 2008.