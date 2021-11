Por que a Chiquinha do Chaves entrou no Livro Guinness dos recordes

María Antonieta de las Nieves, que deu vida à Chiquinha, tem a 'mais longa carreira como atriz no mesmo papel infantil'

Por 48 anos e 261 dias, ela fez o México e o mundo rirem com sua atuação da menina sardenta e banguela que chorava aos berros.

Ela agora também faz parte do Guinness Book , o livro dos recordes mundiais, já que De las Nieves tem a "mais longa carreira como atriz no mesmo papel infantil", anunciou a publicação na quarta-feira (10/11).

A edição de 2022 do livro, lançada na véspera no Brasil, Chile, Colômbia e México, reconhece a mexicana por ter encarnado a Chiquinha entre 20 de junho de 1971 e 6 de março de 2020.

"A Chiquinha é uma personagem altamente reconhecida em vários países da América Latina e no mundo. A experiência e extensa trajetória são inquestionáveis, já que, durante décadas, gerações após gerações cresceram e desfrutaram da sua personagem", afirmou Carlos Tapia, do Guinness Book .

A atriz, por sua vez, manifestou satisfação com o reconhecimento em suas redes sociais.

"Graças à minha Chiquinha, tenho este maravilhoso reconhecimento que me enche de alegria e satisfação", disse María Antonieta de las Nieves, 70 anos, em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram.

A Chiquinha

A Chiquinha (que tem este nome por causa de um pão doce com grãos de açúcar que parecem sardas como as da personagem) é uma amiga de infância de Chaves, que mora no apartamento 72 da vila, e se tornou muito popular pelo seu choro e risada peculiares.