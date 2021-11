Ladrão de bancos nos EUA é identificado após caçada de 52 anos

Há 1 hora

Ted Conrad saiu de um banco de Cleveland com US$ 250 mil enfiados em um saco de papel

Crédito, US Marshals Service

O fugitivo por trás de um dos assaltos a banco mais famosos dos EUA foi identificado após uma caçada de 52 anos, anunciaram as autoridades americanas.

Ted Conrad trabalhava como caixa no Society National Bank em Cleveland, no Estado americano de Ohio, quando roubou a instituição em julho de 1969.

Ele desapareceu com US$ 215 mil, o equivalente a US$ 1,7 milhão (R$ 9,2 milhões) nos dias de hoje.