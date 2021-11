Eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos vai ser visto do Brasil: saiba onde e quando observar

No auge do fenômeno, Lua terá mais de 97% de sua superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada

O eclipse lunar parcial mais longo em 580 anos ocorrerá nesta-sexta-feira (19/11) e poderá ser visto do Brasil.

No auge do fenômeno, a Lua terá mais de 97% de sua superfície coberta pela sombra da Terra e ganhará uma aparência avermelhada.

Eclipses parciais são mais frequentes do que eclipses totais, ainda que menos espetaculares.

O fenômeno poderá ser visto em toda a América do Norte, bem como em grandes partes da América do Sul, Polinésia, leste da Austrália e nordeste da Ásia.

O pico deve acontecer às 6h, mas, como a Lua já estará abaixo do horizonte no Brasil, não será possível mais vê-la.

Para os brasileiros, o melhor momento para observar o fenômeno será logo no início, por volta das 4h, quando o eclipse parcial de fato começa. A visibilidade dependerá de condições meteorológicas.

O eclipse será mais visível na região Norte do que no Sul do país.