O que se sabe sobre atropelamento em desfile de Natal que deixou mortos e feridos em Wisconsin, nos EUA

Uma pessoa está sob custódia. O incidente não parece "neste momento" ser um atentado terrorista, disse uma autoridade local. O suspeito aparentemente estava fugindo de outra situação quando atropelou as pessoas no desfile de Natal, disse à emissora CBS News a autoridade que participou das primeiras etapas da investigação.

Angelito Tenorio, um morador de Waukesha, disse ao jornal local Milwaukee Journal Sentinal que havia acabado de participar do desfile quando o veículo "pisou fundo no acelerador e (começou) a disparar a toda velocidade ao longo do percurso do desfile" por volta das 16:40 (horário local).