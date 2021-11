A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

100 dias sob o Talebã: Afeganistão arrasado por miséria e fome

Há 30 minutos

Em um centro de distribuição de alimentos no sudeste de Cabul, no Afeganistão, pessoas famintas esperam por doações.

Com os nervos à flor da pele, Nafisa implora por ajuda: “Tudo o que tenho é Deus e esta criança”, diz ela, acompanhada pelo filho deficiente.

Cem dias após a chegada do grupo extremista Talebã ao poder, o diretor de operações da Cruz Vermelha internacional, Dominik Stillhart, fez um apelo para que doadores de outros países encontrem maneiras alternativas de ajudar a população carente do país, que já sofre com a desnutrição.