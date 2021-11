A extraordinária vida de Josephine Baker, dançarina e espiã que será homenageada na França

Da pobreza ao estrelato

Com a promessa de ganhar US$ 1 mil por mês, Baker viajou para a França, onde sua vida mudaria para sempre.

"A dança da banana"

Usando apenas pérolas, sutiã e saia feita de bananas incrustadas com pedras cintilantes, Baker arrebatou a todos com sua dança provocante, na qual balançava os quadris e cruzava as pernas no estilo do Charleston. Na noite de estreia, foi aplaudida de pé 12 vezes.