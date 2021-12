Dieta vegana é mais saudável que comer carnes e laticínios?

"Uma grande parte do nosso trabalho é preparar o corpo. Como nós somos gêmeos idênticos, podemos comparar diferentes estratégias ou regimes e entender o que pode funcionar melhor para nós", diz Hugo.

Foi com essa ideia em mente que os irmãos decidiram experimentar qual tipo de dieta é melhor ou pior para eles: será que não consumir nenhum alimento de origem animal poderia fazer alguma diferença no desempenho?

Eles inclusive já participaram de diversos estudos feitos por uma equipe de especialistas do Departamento de Pesquisas sobre Gêmeos da Universidade King's College London, no Reino Unido.

"Nós queremos usar o modelo dos gêmeos idênticos, que são clones genéticos, para testar o efeito da dieta e do exercício e como esses indivíduos respondem a diferentes tipos de comida", explica Tim Spector, professor de epidemiologia genética da universidade.

As diferenças

"Nas primeiras semanas, eu ficava com aquela vontade de comer carne, lácteos e queijos. E minha dieta era baseada em frutas, nozes e castanhas", relata.

"Por outro lado, eu estava comendo mais alimentos integrais, o que significava que meus níveis de açúcar no sangue se mantinham estáveis e eu me sentia mais saciado durante todo o dia."

Já Ross conta que teve altos e baixos. "Eu tive alguns dias com picos de energia e momentos mais longos de cansaço."

O professor Spector avalia que a experiência ajudou a entender melhor a forma como o corpo lida com os alimentos e como isso pode variar muito de pessoa para pessoa — mesmo quando falamos de gêmeos idênticos.

A flora intestinal, ou microbiota intestinal, é um conjunto de trilhões de bactérias e outros micro-organismos que vivem no sistema digestivo e são essenciais para diversos processos do nosso corpo.

De acordo com os cálculos de Spector, gêmeos idênticos apresentam apenas 25 a 30% de similaridade na flora intestinal. E esse pode ser um dos motivos para eles reagirem de forma diferente às dietas.

Spector lista quatro passos fundamentais para manter os micro-organismos do corpo equilibrados e nutrir uma diversidade no seu "jardim" intestinal.

A microbiota intestinal é essencial para o funcionamento do nosso corpo

Aqui entram opções como o repolho roxo, a cenoura, as frutas vermelhas (morango, framboesa, mirtilo…), os cítricos (limão, laranja, tangerina…), as castanhas, o café e até o chocolate meio amargo.

Ultraprocessado é uma categoria que reúne comidas feitas com ingredientes industriais e que passaram por um processamento tão intenso que perdem a estrutura, a cor e o sabor originais, a ponto de necessitarem de compostos como emulsificantes, corantes, aromatizantes…

Resultados e aprendizados

"Eu pude ver o quanto de comida processada eu comia e isso me tornou mais consciente sobre essa questão", observa.

O professor Spector pondera que uma dieta vegana não é necessariamente mais saudável. "Tudo depende da qualidade da comida e não se trata apenas de ter ou não ter carne no seu prato", diz.

Ao final das doze semanas, os resultados de Hugo e Ross não tiveram resultados tão diferentes, mesmo com dietas bem distintas.

Esses achados, porém, não podem ser extrapolados para toda a população. Afinal, eles são atletas de alta performance, com rotinas de treinos e dietas bem rígidas, em que uma simples alteração pode significar um desempenho melhor ou pior nos esportes.

Mas, no final das contas, o que toda essa experiência com os gêmeos reforça é que não há uma dieta perfeita, que funcione igual para todo mundo — mesmo quando falamos de pessoas que compartilham exatamente o mesmo genoma.

E os próprios irmãos Turner perceberam isso durante as doze semanas de experiência.

"Eu consegui mudar um pouco a minha dieta. Agora, tento colocar mais cor no meu prato e comer tudo com moderação. A chave é o equilíbrio", sugere Hugo.

Essa reportagem está baseada em um vídeo da série The Science of Fitness (A Ciência do Exercício, em tradução livre), produzida pela BBC Reel. Para assistir outros conteúdos (em inglês), clique aqui.