Adolescente se recupera após ser mordida e arrastada por crocodilo: 'Tive muita sorte'

Há 40 minutos

Amelie Osborn-Smith conseguiu lutar contra o réptil com a ajuda dos amigos, disse o pai da jovem

Uma adolescente britânica ficou gravemente ferida quando um crocodilo agarrou sua perna e tentou arrastá-la para debaixo d'água na Zâmbia, no sul da África.

Amelie Osborn-Smith, de 18 anos, estava praticando rafting no Rio Zambeze, próximo às Cataratas Vitória, quando o animal a atacou na última terça-feira (30/11).

Ainda de acordo com a família, o custo do voo de volta para o Reino Unido e do tratamento médico está sendo coberto pelo seguro.