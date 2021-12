Putsch da Cervejaria: como foi o fracassado golpe com que Hitler tentou tomar o poder 10 anos antes de se tornar o Führer

Há 1 hora

Mas alguns sabiam quem ele era: Adolf Hitler, o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão (NSDAP, na sigla em alemão), mais conhecido como partido nazista.

Hitler havia trocado suas aspirações artísticas por discursos políticos que fizeram dele um dos principais oradores do partido desde que ingressara como membro.

Fim do Talvez também te interesse

Aos 34 anos, Hitler já era presidente do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães

"Estávamos acostumados com todos os tipos de surpresas em Bürgerbräukeller", contou, mais tarde, o jornalista Egon Larsen à BBC.

"Naqueles anos do pós-guerra, tivemos golpes, rebeliões, revoluções, tiroteios. Mas acho que 9 de novembro de 1923 provavelmente trouxe a maior surpresa de todas."

Os problemas da Alemanha

O governo alemão teve que assinar o Tratado de Versalhes em 1919 como resultado de sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Com sua assinatura, a Alemanha aceitava a responsabilidade moral e material por ter causado a guerra.

Crianças alemãs destroem com a tesoura notas que não tinham mais valor

Além disso, comprometeu o governo com uma série de pagamentos que não conseguiu cumprir. Como consequência, a França invadiu a região de Rühr, assumindo as fábricas e minas para cobrar o que a Alemanha devia a ela.

A crise também era política, já que vários grupos, incluindo nacionalistas e comunistas, conspiravam para tirar o partido Partido Social-Democrata do poder.

E um deles era o Partido dos Trabalhadores Alemães, fundado em Munique em 1919. A crise e a escassez de alimentos fizeram com que o partido crescesse rapidamente em número de membros e importância.

Em 1920, o partido mudou de nome para NSDAP, e já estava realizando comícios em massa com seus mais de 20 mil membros, incluindo Hitler.

Em dois anos, o futuro chanceler se tornou um de seus principais oradores. E, em 1921, presidente do partido.

Hitler também contava com uma milícia particular, formado por ex-soldados e operários, a Sturmabteilung, a quem atribuía a função de participar de eventos políticos e intimidar seus oponentes.

Seguindo os passos de Mussolini

O plano envolvia usar o comissário do Estado da Baviera, Gustav von Kahr, e um importante general da Primeira Guerra Mundial, Erich Ludendorff, como símbolos do golpe.

Se tivesse sucesso, e com a Baviera sob seu controle, Hitler marcharia para Berlim da mesma forma que Benito Mussolini havia protagonizado a Marcha sobre Roma — e que deu início ao período fascista na Itália.

Gustav von Kahr foi um dos homens-chave no golpe fracassado de 1923

Fim do Podcast

Localizada no coração de Munique, a Bürgerbräukeller era uma das maiores cervejarias da Alemanha. Inaugurada em 1885, havia se tornado ponto de encontro para eventos políticos — seu salão tinha capacidade para até 3 mil pessoas.

Sabendo da presença de líderes políticos no local, Hitler e integrantes da Sturmabteilung foram então até a Bürgerbräukeller, cercaram a cervejaria e invadiram a sessão. Ali, ele atirou no teto e ameaçou os presentes com violência.