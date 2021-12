O primeiro país do mundo a ter semana de trabalho de 4 dias e meio

O setor privado, no entanto, não terá que seguir esta nova regra do governo

Os Emirados Árabes Unidos se tornaram o primeiro país do mundo a estabelecer uma semana de trabalho de quatro dias e meio para todas as suas entidades governamentais, assim como para o seu banco central.

As autoridades anunciaram ainda que o fim de semana será de sábado a domingo, e não de sexta a sábado, como acontece atualmente em vários países árabes.

Na sexta-feira, os funcionários vão trabalhar pouco mais de quatro horas, até o meio-dia. Assim, à tarde, eles poderão realizar as orações muçulmanas no dia mais importante da semana para a comunidade religiosa.

As mudanças, que entram em vigor no próximo dia 1º de janeiro, têm como objetivo tornar o país do Golfo Pérsico mais atraente para o investimento estrangeiro, uma vez que vincula seus dias úteis aos de muitos mercados mundiais.