Por que escassez de ureia ameaça produção de alimentos no mundo

Há 6 minutos

A escassez de ureia já está sendo sentida em várias partes do mundo, incluindo Índia, Coreia do Sul e Austrália.

O que é a ureia

Esta ureia em particular é produzida no fígado.

O que está acontecendo

Em primeiro lugar, é impulsionado pelo alto custo da energia, sobretudo do gás, matéria-prima essencial para a produção do fertilizante.

Além disso, de acordo com o Banco Mundial, o aumento dos preços do carvão térmico na China levou ao racionamento do uso de eletricidade em algumas províncias e forçou as fábricas de fertilizantes a reduzir a produção.