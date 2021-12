A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid: 5 teorias sobre menor número de mortes na África

Há 14 minutos

Bem no início da pandemia de coronavírus, em março de 2020, a África era apontada como um grande foco de preocupação pela Organização Mundial de Saúde (OMS) por causa do frágil sistema de saúde e falta de condições sanitárias adequadas.

Mas mais de um ano depois, os piores temores sobre o impacto da pandemia no continente parecem não ter se confirmado.

É um número lamentável, mas que representa pouco mais de um terço do total registrado apenas no Brasil, onde 612 mil morreram. E a população brasileira é apenas um sexto do tamanho da africana.