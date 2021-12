'Por que compartilhei na internet fotos da agressão que sofri'

"Temos essas conversas e depois elas desaparecem dos olhos do público. Mas só porque isso não é constantemente falado, isso não significa que as mulheres não estão sendo ameaçadas e assediadas."

Quando Reegan Kay estava voltando para seu apartamento na universidade de Bristol, na Inglaterra, depois de uma saída à noite com amigos em novembro, ela conta que foi atacada por um homem. Seu dente da frente foi quebrado e ela ficou inconsciente.

Mas Reegan optou por não ficar quieta sobre o que aconteceu e, em vez disso, postou os detalhes - incluindo fotos de seus ferimentos - no Twitter.

Ela contou que um homem a agrediu "por ter dito não" - cuspiu nela, puxou seu vestido e deu um soco no rosto.

"Acontece muito mais do que as pessoas entendem ou percebem. Eu senti que se eu dissesse algo (publicamente), isso encorajaria outras pessoas a compartilhar suas experiências".

'Uma comunidade segura para compartilhar'

No início deste ano, a segurança das mulheres nas ruas ganhou as manchetes na Inglaterra, onde a estudante mora, e foi um grande tópico de conversa após o assassinato de Sarah Everard por um oficial da Polícia Metropolitana .

Esta é a imagem que Reegan compartilhou no Twitter

"Sinto que se houvesse muitas mulheres fazendo seus relatos, mesmo que houvesse alguma negatividade, eu teria uma comunidade segura para compartilhar minhas experiências. Haveria solidariedade com outras mulheres que passaram por coisas semelhantes."

"Não acho que as pessoas que não passam por isso devam ser capazes de seguir em frente com suas vidas e não ter que pensar sobre isso", diz. "Se as coisas vão mudar, todo mundo tem que pensar nisso conscientemente, o tempo todo."