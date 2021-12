Como combater percevejos, que estão proliferando após quase extintos

Esse pequeno inseto hemíptero é um ectoparasita de coloração marrom avermelhada com cerca de 5 mm de comprimento. Ele se alimenta do sangue dos seres humanos e de outros animais, como aves de criação, morcegos e roedores. Ele é comumente conhecido como percevejo-de-cama.

Duas de suas espécies afetam os seres humanos: Cimex lectularius , que é mais cosmopolita, e C. hemipterus , mais frequente nas zonas tropicais e subtropicais. Eles foram um problema de saúde pública em todo o mundo e chegaram a ser quase erradicados nas décadas de 1940 e 1950, com o uso generalizado de inseticidas, como o DDT.

O que produzem as suas picadas?

Pode ser difícil diferenciar as picadas de percevejos das picadas de outros insetos ou erupções cutâneas. As lesões mais comuns causadas pelos percevejos incluem o desenvolvimento de pápulas (caroços), frequentemente com mais de 1 cm, acompanhadas de pruridos (coceira) e inflamações que, muitas vezes, são marcadas por uma mancha vermelha mais escura no centro. Normalmente, elas aparecem em grupos ou alinhadas, principalmente no rosto, pescoço, mãos e braços.