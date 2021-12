Colares 'anti-5G' são radioativos, diz entidade de proteção à radiação

Há 8 minutos

Colares e acessórios que afirmam "proteger" as pessoas das redes 5G de celulares na verdade emitem radiação e podem ser prejudiciais à saúde, diz a Anvs (agência holandesa para segurança nuclear e proteção contra radiação).

A entidade emitiu um comunicado sobre dez produtos nos quais foi encontrada a emissão de radiação e alertou as pessoas a não usarem os produtos. Segunda a agência, a exposição a longo prazo à radiação emitida por eles pode causar problemas de saúde.

Teorias das conspiração sobre 5G alimentaram um mercado de produtos "anti-5g", mas não há nenhuma evidência de que as redes de internet sejam prejudiciais à saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que as redes móveis 5G são seguras e não são fundamentalmente diferentes dos sinais 3G e 4G existentes. As redes móveis funcionam com uso de ondas de rádio.