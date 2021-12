A experiência que pôs à prova técnica do sono de Salvador Dalí para aumentar criatividade

Há 1 hora

"Ele está deitado em um sofá perfumado em seu escritório com um punhado de lápis nas mãos. Em seguida, o perfume é derramado em suas pálpebras para influenciar seus sonhos, porque os sonhos são a matéria de que o surrealismo é feito."

Embora às vezes não fossem os sonhos, mas a interrupção do próprio sonho que eram a chave para ele.

Seu método, que ele chamou de "dormir com uma chave", consistia em 5 etapas:

1. Sente-se ereto em uma poltrona com braços.

4. Permita-se dormir. Quando isso acontecer, você soltará as chaves, que baterão no prato e produzirão um grande barulho.

Braços de Morfeu

Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) foi um dos primeiros a exaltar as virtudes desse tipo de cochilo, denominado hipnagógico, o período de sonolência que antecede o sono verdadeiro.

'Dizem que Thomas Edison dorme apenas quatro horas por noite', dizia a legenda publicada com esta foto em 1921. 'Isso pode ser verdade, mas agora sabemos que ele dorme durante o dia também.'

No entanto, ele secretamente fazia microssestas, como várias fotos atestam, e também apontava que nesse estado de semilucidez sua mente estava inundada de imagens.

Foi isso que intrigou uma equipe de pesquisadores do Instituto do Cérebro de Paris, na França, que idealizou um experimento para testar as microssestas.