Pesquisador japonês cria 'TV lambível'

Há 1 hora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Uma demonstração da TV lambível

Um protótipo de televisão com tela "lambível", capaz de mimetizar os sabores dos alimentos, foi desenvolvido e apresentado recentemente por um pesquisador japonês, relata a agência de notícias Reuters.

Batizado de Taste-the-TV ("experimente a TV", em tradução livre), o aparelho contém dez tubinhos na parte superior com diferentes tipos de sabores, como amargo, doce, azedo e apimentado.

Combinados, esses sabores são pulverizados sobre uma "película higiênica" que é colocada sobre a tela (que, no protótipo, se assemelha mais à de um iPad do que à tela de uma televisão tradicional) - e com o qual o usuário pode "interagir".

O criador do produto, Homei Miyashita, professor da Universidade Meiji, sugeriu que ele fosse usado para treinar cozinheiros ou sommeliers de maneira remota. Ele estima que, se fosse produzida comercialmente, a TV custaria US$ 875 (cerca de R$ 4,9 mil).

"O objetivo é possibilitar que as pessoas tenham a experiência de comer em um restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em casa", declarou à Reuters.

Em uma demonstração feita para jornalista em Tóquio, uma aluna de Miyashita informou ao dispositivo que queria "chocolate ao leite" e, após algumas tentativas, seu pedido foi espalhado no filme plástico, sobre imagens de chocolate que passavam ao fundo.

"É como chocolate ao leite", disse a estudante, após experimentá-lo.

O professor disse estar em negociações com fabricantes sobre outras possíveis aplicações da tecnologia de pulverização de sabor, como adicionar sabores a torradas.

O inventor vislumbra um mundo de "conteúdo de sabor" para download.

Na era da covid-19, esse tipo de tecnologia poderia aprimorar a maneira como as pessoas se conectam com o mundo exterior, acredita Miyashita.

Nas redes sociais, contudo, alguns daqueles que se depararam com a novidade questionaram se este seria o melhor momento para lançar um aparelho que as pessoas possam lamber. "Durante esta pandemia?" escreveu um usuário do Twitter.

Antes da TV, o professor Miyashita e seus alunos já haviam desenvolvido uma variedade de dispositivos relacionados ao paladar, incluindo "um garfo que torna os alimentos mais saborosos".