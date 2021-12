A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Covid: dados indicam que ômicron é menos grave, mas alerta permanece

Há 1 hora

Uma boa notícia: a onda de infecções pela variante ômicron do coronavírus parece ser mais branda, segundo estudos recentes e preliminares publicados no Reino Unido e na África do Sul.