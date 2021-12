EUA retiram de circulação mais de 30 marcas de xampu por possível ingrediente cancerígeno

Redação

BBC News Mundo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A substância é proveniente do propelente que borrifa o produto da lata, de acordo com a empresa

A gigante multinacional de bens de consumo Procter & Gamble anunciou o recall voluntário de produtos para o cabelo em spray — de xampus a condicionadores a seco — de marcas como Pantene, Herbal Essences e Old Spice, produzidas nos EUA, devido a um problema em seu conteúdo.

Nos produtos afetados, havia "níveis inesperados" de benzeno, substância química que pode causar doenças, incluindo câncer, quando há alta exposição à mesma.

A retirada dos produtos de circulação também inclui as marcas Aussie, Waterless e Hair Food, totalizando 32 produtos que são fabricados nos Estados Unidos e vendidos principalmente na América do Norte.

O benzeno é normalmente encontrado em combustíveis para motores e é usado por algumas indústrias para fabricar plásticos e resinas.

Há um risco maior de desenvolver leucemia quando alguém é exposto a níveis altos de benzeno.

A Procter & Gamble afirmou que o benzeno não é um ingrediente ativo em seus produtos e que os níveis detectados não devem causar efeitos adversos à saúde, de acordo com os padrões da Agência de Proteção Ambiental dos EUA.

"Não se espera que a exposição diária ao benzeno nos produtos recolhidos, nos níveis detectados em nossos testes, cause consequências adversas à saúde", informou a empresa em comunicado.

Embora a fabricante não tenha divulgado a quantidade de produtos recolhidos das prateleiras das lojas, ela disse que representa menos de 1% de sua linha de cuidados com os cabelos.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, No total, 32 produtos para o cabelo em spray foram retirados de circulação nos EUA

"Embora o benzeno não seja um ingrediente em nenhum de nossos produtos, nossa análise mostrou que os níveis inesperados de benzeno eram provenientes do propelente que borrifa o produto da lata", afirmou a Procter & Gamble.

A retirada dos produtos de circulação foi notificada à agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA (FDA, na sigla em inglês), que não se pronunciou sobre a notícia.

Ao fazer o primeiro anúncio, na sexta-feira (17/12), as ações da empresa caíram 1,1%. Mas nas negociações de segunda e terça-feira, o volume de perdas foi revertido.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A Procter & Gamble recuperou as perdas no mercado de ações

No início deste ano, as redes de farmácia dos Estados Unidos fizeram um recall dos protetores solares da Johnson & Johnson, depois que a empresa disse ter detectado benzeno em algumas amostras.

Onde o benzeno é encontrado e que sintomas ele causa?

De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês), as pessoas podem ser expostas ao benzeno no dia a dia:

- O ar externo contém baixos níveis de benzeno proveniente do fumo do tabaco, de postos de gasolina, do escapamento de veículos e emissões industriais.

- O ar interno geralmente contém níveis mais elevados de benzeno do que o ar externo. O benzeno no ar interno é proveniente de produtos que contêm benzeno, como colas, tintas, lustra-móveis e detergentes.

- O ar em torno de locais de despejo de resíduos perigosos ou postos de gasolina pode conter níveis mais elevados de benzeno do que outras áreas.

- Uma das principais fontes de exposição ao benzeno é a fumaça do tabaco.

Quando uma pessoa é exposta por um período prolongado, o benzeno faz com que as células do corpo percam suas funções.

"Por exemplo, pode fazer com que a medula óssea não produza glóbulos vermelhos suficientes, o que pode provocar anemia. Além disso, pode danificar o sistema imunológico, ao alterar os níveis de anticorpos no sangue e provocar a perda de glóbulos brancos", de acordo com o CDC.

O principal efeito do benzeno pela exposição prolongada ocorre no sangue — por isso, pode levar à leucemia, que é um tipo de câncer do sangue.

