Cannabis é parte do futuro, prevê gigante do tabaco

Há 51 minutos

Wheaton, diretor de marketing da BAT, afirmou que via os produtos relacionados à maconha como parte de seu crescimento futuro. A empresa está testando um produto com vapor de CBD em Manchester.

"Eu acho que [vaporizar o CBD] é parte do futuro, mas o desafio atual é reduzir os danos nas alternativas de tabaco e nicotina, encorajando as pessoas a mudar."

No primeiro semestre, a gigante do tabaco teve um aumento de receita de 8,1%, chegando a £ 12,18 bilhões (cerca de R$ 92 bilhões).

Mudança no modelo

As grandes empresas tabagistas tentaram melhorar sua imagem com os investidores na última década. Eles tentam chamar a atenção para esforços com o objetivo de se livrar de cigarros prejudiciais à saúde, ao mesmo tempo em que os grandes pagamentos de dividendos aos acionistas ainda dependem das vendas de cigarros tradicionais.

Embora o cigarro tradicional continue sendo de longe o seu maior negócio, a empresa diz estar comprometida com a mudança de modelo, garantindo que "questões ESG (questões ambientais, sociais e de governança) estão no centro de nossa estratégia".

Não é surpreendente que a BAT queira se armar com a bandeira do ESG. Uma pesquisa recente da firma de contabilidade PWC observou o rápido influxo de dinheiro dos acionistas para fundos ESG, que só investem em empresas com credenciais éticas corretas. Ela acredita que seu valor combinado será maior do que todos os outros tipos de fundos em três anos.