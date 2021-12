James Bond: As apostas sobre quem substituirá Daniel Craig como próximo 007

Há 1 hora

Daniel Craig foi anunciado como o sexto James Bond em 2005 e permaneceu no papel até a estréia de '007 - Sem Tempo para Morrer' este ano

Após 16 anos, cinco filmes e um terno de veludo rosa mais do que questionável, a era de Daniel Craig como James Bond chegou ao fim neste ano.

Escolher um substituto é uma decisão extremamente importante. Uma grande parcela dos lucros de bilheteria depende da escolha do ator certo para o papel.

"Você deve ser imediatamente reconhecível em todos os cantos do planeta como James Bond. Tem que ser atraente, capaz de capturar a câmera e dominar telas de cinema do tamanho de campos de futebol", acrescenta.

Fim do Talvez também te interesse

Vamos começar com o básico: uma coisa que sabemos é que o próximo Bond será outro homem.

"Acho que deveríamos criar novos personagens para mulheres, personagens femininas fortes. Não estou particularmente interessado em pegar um personagem masculino e ter uma mulher para interpretá-lo. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso", acrescentou Broccoli.

O mais popular

Com tudo isso em mente, é difícil encontrar alguém tão masculino como Tom Hardy, um ator acostumado a ser um cara durão na tela.

Com papéis como esses, é fácil entender por que Hardy é considerado um dos favoritos há algum tempo e admitiu querer interpretar o papel ocasionalmente.

Porém, aos 44 anos, corre o risco de ter perdido o momento. Daniel Craig permaneceu no cargo por 15 anos. Se Hardy fizesse o mesmo, terminaria com quase 60 anos.

Fim do Podcast

"Carros, senhoras, martinis. Quem iria querer fazer isso? Parece terrível", brincou Elba em 2016. No entanto, o ator também reconheceu que pode estar "muito velho" para lidar com isso.

Cada vez que ele apareceu no tapete vermelho neste ano, parecia estar fazendo um ensaio para o papel de 007.

É difícil pensar que alguém pode vestir o terno do agente do MI6 tão bem quanto ele.

A estrela de Game of Thrones , Richard Madden, é outro ator que poderia estar concorrendo para se tornar Bond, especialmente após seu papel na série da BBC Bodyguard .

É justo e apropriado que os produtores considerem alguns novos talentos escoceses, como Madden, considerando que o primeiro ator a interpretar James Bond na série de filmes foi, claro, o falecido Sean Connery, apesar de puristas abrirem debate alegando que o primeiro Bond a aparecer na tela grande foi de fato Bob Simmons, um ator dublê que faz a cena de abertura de Dr No , o primeiro filme da série estrelado por Connery e lançado em 1962.

Simmons faz a famosa cena em que um agente surge na tela e é seguido pelos espectadores através do cano de um revólver de um assassino. Bond dá um tiro na direção da câmera, e sangue escorre em seguida enquanto os créditos de abertura são exibidos na tela ao som do famoso tema composto por Monty Norman com arranjo de John Barry.