Os melhores destinos turísticos para 2022, segundo guia Lonely Planet

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Ilhas Cook lideram a lista na categoria de países a serem visitados

O guia turístico Lonely Planet lançou seu tradicional livro anual de melhores destinos, com sugestões de viagens para 2022 e com a expectativa de que a situação pandêmica permita a maior reabertura do turismo.

O Best in Travel é dividido entre países, regiões e cidades que, segundo a equipe do Lonely Planet, "oferecem uma amplitude de experiências de tirar o fôlego, para inspirar e empolgar".

"Claro que estamos vivendo em um cenário complexo para viagens", agrega o guia.

"Enquanto a pandemia global continua a impactar o mundo, estamos nos esforçando para equilibrar viagem e segurança, e um sentido de cautela junto a nosso infinito desejo de viajar. Dessa forma, nossa lista de 2022 é tanto uma lista de desejos para o futuro quanto uma lista de lugares para visitar agora mesmo."

Veja a seguir a lista completa, que é liderada pelas Ilhas Cook (na categoria de países), pelas paisagens islandesas de Westfjords (na categoria de regiões) e pela neozelandesa Auckland (na categoria cidades).

No ano anterior, no auge da pandemia e em meio às restrições nos deslocamentos, o Lonely Planet havia feito em sua edição 2021 uma celebração de viagens sustentáveis e locais. E antes disso, na edição 2020, a Floresta Amazônica havia entrado no top 10 de principais regiões.

Melhores destinos para 2022, segundo o Best in Travel

1. Países

- Ilhas Cook: Ao sul do Oceano Pacífico, no meio do caminho entre a Austrália e a costa oeste da América do Sul, está um arquipélago de 15 ilhas descritas como "gotas de terra ao longo de 2 milhões de quilômetros quadrados de Pacífico azul e selvagem" e "ao mesmo tempo remotas e acessíveis, modernas e tradicionais".

- Noruega

- Ilha Mauricio

- Belize

- Eslovênia

- Ilha de Anguila

- Omã

- Nepal

- Malauí

- Egito

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Auckland, Nova Zelândia, encabeça a lista de melhores cidades para se visitar

2. Cidades

- Auckland, Nova Zelândia: A cidade neozelandesa mais populosa tem uma vida urbana animada mas também acesso fácil a praias e reservas naturais. "Não é à toa que Auckland é constantemente citada como uma das melhores cidades do mundo em qualidade de vida", diz o guia.

- Taipei, Taiwan

- Freiburg, Alemanha

- Atlanta, Estados Unidos

- Lagos, Nigéria

- Nicósia, Chipre

- Dublin, Irlanda

- Mérida, México

- Florência, Itália

- Gyeongju, Coreia do Sul

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Westfjords, na Islândia, lidera a lista nas indicações de regiões

3. Regiões

- Westfjords (Fiordes Ocidentais), Islândia: Região visitada por apenas 10% dos turistas que vão à Islândia, segundo o Lonely Planet, os Fiordes Ocidentais são o local "onde as dramáticas paisagens islandesas alcançam seu clímax e onde o turismo em massa desaparece". A região montanhosa tem praias, fiordes e cachoeiras.

- Virgínia Ocidental, Estados Unidos

- Xishuangbanna, China

- Costa de Kent, Reino Unido

- Porto Rico, Estados Unidos

- Shikoku, Japão

- Deserto do Atacama, Chile

- Scenic Rim, Austrália

- Ilha de Vancouver, Canadá

- Borgonha, França