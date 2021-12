Como Nubank se tornou banco mais valioso da América Latina sem dar lucro

Há 52 minutos

A estreia na bolsa de valores de Nova York fez do Nubank o banco mais valioso da América Latina.

Com as ações precificadas em US$ 9, a fintech atingiu valor de mercado de US$ 41,5 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 230 bilhões.

Após o primeiro dia de cotação da New York Stock Exchange (NYSE), no último dia 9 de dezembro, os papéis fecharam em um valor ainda maior, cerca de US$ 10,5, elevando o valor de mercado a quase US$ 50 bilhões (cerca de R$ 278 bilhões).

O Itaú, que até então ocupava a primeira posição no ranking das instituições financeiras do país, tem valor de mercado de R$ 213 bilhões.

Com uma estratégia de crescimento agressiva, a base de clientes do Nubank hoje soma 48 milhões de pessoas, fazendo da empresa o maior banco totalmente digital do mundo.

Em quase uma década de existência, contudo, a fintech brasileira ainda não conseguiu gerar lucro.

Neste vídeo, nossa repórter Camilla Veras Mota explica porque, ainda assim, a empresa mantém um valor de mercado bilionário.

Confira.

Link para reportagem em texto: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-59602754