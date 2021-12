Para que serve a parte do corpo recém-descoberta pelos cientistas

"Embora seja geralmente presumido que a anatomia dos últimos 100 anos encontrou tudo o que poderia ser encontrado no corpo humano, nosso achado é equivalente à descoberta de uma nova espécie de vertebrado pelos zoólogos", disse em um pronunciamento o co-autor do estudo Jens Christoph Türp, professor do Centro Universitário de Medicina Dentária em Basel, na Suiça.

Camada profunda

Szilvia Mezey, coautora do estudo, explica que embora o músculo masseter com três camadas já tenha sido descrito anteriormente, a literatura existente não é clara sobre ele e às vezes é contraditória.

O masseter às vezes é descrito com uma única camada, às vezes com duas e quando foi descrito com três camadas, foi visto como uma variação particular de alguns indivíduos, diz a especialista, que trabalha no Departamento de Biomedicina da Universidade de Basel.