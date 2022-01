'Tive de contar ao meu pai surdo que ele estava morrendo'

Há 16 minutos

Francesca Bussey, de 42 anos, estava na cabeceira da cama do pai idoso quando um médico chegou com más notícias.

Seu pai, com deficiência auditiva profunda, estava no hospital há um mês — e, embora Francesca tivesse pedido repetidamente às enfermeiras para agendar um intérprete, ele recebeu apenas duas horas de assistência de um intérprete na Língua de Sinais Britânica (BSL, na sigla em inglês).

"Mas àquela altura, ele mal conseguia enxergar. Colocaram uma placa atrás da cama dele — com a foto de uma orelha riscada com uma cruz —, as pessoas apareciam lá e gritavam com ele. E ele ficava assustado e confuso, não sabia o que estava acontecendo."