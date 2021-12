Oscar 2022: 17 filmes para prestar atenção na corrida ao principal prêmio do cinema

Lizo Mzimba*

Repórter de entretenimento da BBC

31 dezembro 2021, 14:44 -03 Atualizado Há 40 minutos

Crédito, Netflix Legenda da foto, Olivia Colman tem grandes chances de disputar uma estatueta por seu papel em A Filha Perdida

É difícil falar sobre filmes atualmente sem mencionar covid-19. O vírus teve um impacto significativo no público do cinema, bem como nos padrões de lançamento.

Mas, como sempre no showbusiness, a premiação deve continuar de alguma forma, e há uma safra de filmes excepcionais na possível disputa pelo Oscar deste ano.

Então, aqui estão 17 filmes que valem a pena ficar de olho antes do Oscar, em 27 de março de 2022. Os indicados ao prêmio serão anunciados pouco antes, em 8 de fevereiro.

1. Belfast

Sobre o que é? -Filme autobiográfico de Sir Kenneth Branagh retrata uma família pelos olhos de um garotinho durante confrontos violentos na Irlanda do Norte.

Quem está no filme? -Jude Hill, Jamie Dornan, Ciaran Hinds, Caitriona Balfe.

Quais são as chances de Oscar? -Há fortes chances de ser indicado nas categorias de melhor filme, diretor, roteiro original e atuação, além de canção com "Down to Joy", de Van Morrison.

Branagh pode se tornar também a primeira pessoa a ser indicado em sete categorias diferentes do Oscar ao longo de sua carreira. Por filmes como Hamlet e Henry V, ele já recebeu indicações como diretor, ator principal, ator coadjuvante, roteiro adaptado e curta-metragem. Se Belfast disputar melhor filme e roteiro original, Branagh estabelecerá um novo recorde (sem contar Walt Disney, que foi indicado ao Oscar quando as regras eram bem diferentes).

Onde posso assisti-lo? -O filme deve chegar aos cinemas brasileiros em 21 de janeiro.

2. West Side Story (Amor, Sublime Amor)

Sobre o que é? - Steven Spielberg criou uma nova versão (atualizada para os tempos atuais) de um musical clássico sobre gangues rivais em Nova York, e a história de amor entre Tony e Maria (com ares de Romeu e Julieta).

Quem está no filme? - Rachel Zegler, Ansel Elgort, Rita Moreno.

Quais são as chances de Oscar? - Analistas afirmam que o filme deve receber diversas indicações, entre elas direção (Spielberg), atriz (a relativamente novata Rachel Zegler) e atriz coadjuvante (a veterana Rita Moreno, que venceu o Oscar na versão original de West Side Story de 1961).

Onde posso assisti-lo? - Em cartaz nos cinemas brasileiros desde 9 de dezembro de 2021.

3. The Power of the Dog (Ataque dos Cães)

Crédito, Netflix

Sobre o que é? - Trata-se de um faroeste sombrio protagonizado por um rancheiro que atormenta cruelmente a nova mulher do irmão e o filho dela.

Quem está no filme? - Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee,

Quais são as chances de Oscar? - Um dos filmes mais elogiados do ano, certamente será indicado em categorias como direção, roteiro adaptado e atuação. Apenas sete mulheres foram indicadas ao Oscar de melhor direção, mas a neozelandesa Jane Campion deve se tornar a primeira a disputar o prêmio duas vezes (a primeira indicação foi por O Piano, em 1993, pelo qual ganhou o Oscar de melhor roteiro).

Onde posso assisti-lo? - Está disponível na plataforma de streaming Netflix.

4. Licorice Pizza

Sobre o que é? - O novo filme de Paul Thomas Anderson (de Sangue Negro e Trama Fantasma) conta a história de um primeiro amor na Califórnia dos anos 1970.

Quem está no filme? - Alana Haim, Cooper Hoffman, Sean Penn, Bradley Cooper.

Quais são as chances de Oscar? - Para especialistas, o longa tem boas chances de ser indicado a melhor filme, direção (Anderson) e roteiro original (Anderson também). Alana Haim, até então conhecida como integrante do grupo de pop rock Haim, também pode disputar a categoria de melhor atriz.

Onde posso assisti-lo? - Sem previsão de estreia nos cinemas brasileiros.

5. King Richard: Criando Campeãs

Crédito, Warner Bros

Sobre o que é? - É um drama biográfico sobre Richard Williams, pai e treinador das estrelas do tênis Serena e Venus Williams.

Quem está no filme? - Will Smith, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney.

Quais são as chances de Oscar? - Will Smith nunca ganhou um Oscar, mas já foi indicado duas vezes: Ali e Em Busca da Felicidade. Muitos analistas afirmam que essa terceira tentativa é mais promissora de todas. O filme tem fortes chances de disputar a categoria principal do Oscar também.

Onde posso assisti-lo? - Nos cinemas brasileiros desde 2 de dezembro de 2021.

6. Duna

Sobre o que é? - É a mais recente tentativa de adaptar o clássico da ficção científica escrito por Frank Herbert acerca do filho de uma família nobre que assume um papel messiânico de proteger a substância mais valiosa da galáxia.

Quem está no filme? - Timothee Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya.

Quais são as chances de Oscar? - As expectativas são de que o longa (que adapta a primeira metade do livro) seja indicado em categorias como melhor filme e melhor direção (Denis Villeneuve). Indicações para os atores parecem improváveis, mas Duna deve disputar estatuetas em categorias consideradas mais técnicas, como trilha sonora, efeitos visuais, direção de arte e fotografia.

Onde posso assisti-lo? - Chegou aos cinemas brasileiros em outubro de 2021 e atualmente está disponível em diversos serviços de streaming, seja incluído nos pacotes, seja disponível para compra ou aluguel. São eles: HBO Max, Now, AppleTV, Looke, Google Play e Microsoft Store.

7. Tick, Tick… Boom!

Sobre o que é? - Ao se aproximar dos 30 anos, um compositor teatral em crise reavalia sua vida e seu futuro.

Quem está no filme? - Andrew Garfield, Alexandra Shipp.

Quais são as chances de Oscar? - As chances mais fortes do filme estão nas categorias de melhor filme e melhor ator (Andrew Garfield).

Onde posso assisti-lo? - Está disponível na Netflix.

8. House of Gucci (Casa Gucci)

Crédito, Cortesia da MGM Pictures Inc

Sobre o que é? - Quando Patricia Reggiani casou com um membro da poderosa família Gucci, ela desesperadamente queria causar impacto na famosa grife de moda controlada por diferentes membros de uma família disfuncional.

Quem está no filme? - Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons.

Quais são as chances de Oscar? - Há chances de Lady Gaga ser indicada ao prêmio de melhor atriz e Jared Leto, ao de melhor ator coadjuvante. Mas Casa Gucci pode também, com menores chances, ser indicado a melhor filme e melhor direção (Ridley Scott).

Onde posso assisti-lo? - Chegou aos cinemas brasileiros no fim de novembro de 2021.

9. Spencer

Sobre o que é? - O longa acompanha a princesa Diana enquanto ela passa o Natal com a família real em Sandringham, em meio ao desmoronamento de seu casamento com o príncipe Charles.

Quem está no filme? - Kristen Stewart, Sally Hawkins, Timothy Spall.

Quais são as chances de Oscar? - Se por um lado o filme tem dividido a crítica e o público, por outro há enormes elogios à atuação de Kristen Stewart (Crepúsculo, Na Estrada) como a princesa Diana, e ela é provavelmente a favorita da categoria. Além disso, o filme deve disputar estatuetas em categorias consideradas mais técnicas, como figurino e direção de arte.

Onde posso assisti-lo? - A estreia do filme nos cinemas brasileiros está prevista para 3 de fevereiro de 2022.

10. The Lost Daughter (A Filha Perdida)

Crédito, EOne

Sobre o que é? - Uma mulher que curte sua viagem à praia começa a ficar obcecada por outra mulher e sua filha, enquanto a experiência traz ecos do seu próprio passado.

Quem está no filme? - Olivia Colman, Jessie Buckley, Dakota Johnson.

Quais são as chances de Oscar? - Vencedora do Oscar por seu papel em A Favorita (2019), Olivia Colman tem grandes chances de ser indicada novamente na categoria de melhor atriz. Jessie Buckley também tem chances de disputar a estatueta de melhor atriz coadjuvante.

O filme também pode ser indicado ao prêmio de melhor filme, e a diretora e roteirista estreante Maggie Gyllenhaal pode disputar a estatueta de melhor roteiro adaptado (do livro de Elena Ferrante) quanto se tornar a oitava mulher a ser indicada na categoria de melhor direção.

Onde posso assisti-lo? - Estreia na Netflix em 31 de dezembro de 2021.

11. Don't Look Up (Não Olhe para Cima)

Sobre o que é? - Dois astrônomos embarcam numa jornada bizarra para tentar alertar o planeta sobre a chegada de um cometa que pode destruir a Terra.

Quem está no filme? - Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Mark Rylance.

Quais são as chances de Oscar? - O filme satírico está repleto de atores que podem obter indicações ao Oscar, como Leonardo DiCaprio (melhor ator), Meryl Streep (melhor atriz), Cate Blanchett (melhor atriz coadjuvante) e Mark Rylance (melhor ator coadjuvante). Mas as chances deles não são altas.

Por outro lado, Não Olhe para Cima tem boas chances de ser indicado a melhor filme e melhor roteiro (Adam McKay, que venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2016 por A Grande Aposta).

Onde posso assisti-lo? - Está disponível em alguns cinemas brasileiros e na Netflix.

12. Coda (No Ritmo do Coração)

Crédito, Apple TV+

Sobre o que é? - Ruby é a única pessoa de sua família que não tem deficiência auditiva. Ela é uma Coda (sigla em inglês para filho de um ou dois surdos). Ela quer estudar música, mas também se sente impelida a ajudar seus pais no negócio deles.

Quem está no filme? - Emilia Jones, Marlee Matlin, Troy Kotsur.

Quais são as chances de Oscar? - Segundo especialistas, as melhores chances do filme são de disputar as categorias de melhor ator coadjuvante (Troy Kotsur), roteiro adaptado (Sian Heder) e melhor filme. Emilia Jones também tem chances, porém menores, de disputar a estatueta de melhor atriz.

Onde posso assisti-lo? - Está disponível em diversos serviços de streaming para compra ou aluguel. São eles: AppleTV, Looke e Google Play.

13. The Tragedy of Macbeth (A Tragédia de Macbeth)

Sobre o que é? - É mais uma adaptação de uma peça de Shakespeare sobre um lorde convencido por três bruxas de que ele pode se tornar o rei da Escócia com apoio de sua mulher ambiciosa.

Quem está no filme? - Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter.

Quais são as chances de Oscar? - Vencedor de dois Oscar, Denzel Washington tem grandes chances de disputar uma terceira estatueta. Mas a vencedora de três Oscar, Frances McDormand, dificilmente será indicada novamente pelo filme.

Onde posso assisti-lo? - Estreia no serviço de streaming Apple TV em 14 de janeiro.

14. Being The Ricardos (Apresentando os Ricardos)

Crédito, Amazon Prime

Sobre o que é? - Longa retrata a relação nos bastidores entre estrelas do clássico da televisão americana, I Love Lucy: Lucille Ball e Desi Arnaz.

Quem está no filme? - Nicole Kidman, Javier Bardem, JK Simmons.

Quais são as chances de Oscar? - Os membros da Academia, responsáveis por votar nos indicados e premiados, costumam ser fãs dos roteiros de Aaron Sorkin: ele venceu por A Rede Social (2011) e foi indicado outras três vezes (O Homem que Mudou o Jogo, A Grande Jogada e Os 7 de Chicago). Mas Sorkin não tem tido a mesma recepção no papel de diretor.

Por outro lado, Nicole Kidman (que venceu o Oscar por As Horas e foi indicada outras três vezes, por Moulin Rouge, Reencontrando a Felicidade e Lion) tem grandes chances de disputar a estatueta de melhor atriz.

Onde posso assisti-lo? - Está disponível no serviço de streaming Amazon Prime.

15. No Time to Die (007 - Sem Tempo para Morrer)

Sobre o que é? - É o último filme de Daniel Craig no papel de James Bond, que enfrenta mais um vilão violento, desta vez na aventura mais emocional da franquia.

Quem está no filme? - Daniel Craig, Lea Seydoux, Ana de Armas, Rami Malek, Lashana Lynch.

Quais são as chances de Oscar? - É bastante improvável que o filme seja indicado nas categorias principais do Oscar, mas pode disputar algumas estatuetas nas categorias consideradas mais técnicas, como melhor som e edição.

As principais chances do longa no Oscar 2022 é a canção No Time To Die, de Billie Eilish. Outros filmes da franquia Bond já saíram vitoriosos nessa categoria, como Adele, com a canção-tema de 007 - Operação Skyfall.

Onde posso assisti-lo? - Chegou aos cinemas brasileiros em setembro de 2021 e atualmente está disponível em diversos serviços de streaming, seja incluído nos pacotes, seja disponível para compra ou aluguel. São eles: Now, AppleTV, Looke, Google Play e Microsoft Store.

16. Nightmare Alley (O Beco do Pesadelo)

Sobre o que é? - O cineasta mexicano Guillermo del Toro criou uma nova versão do livro noir O Beco do Pesadelo, que havia sido adaptado para os cinemas nos anos 1940 como O Beco das Almas Perdidas. A trama gira em torno de um jovem vigarista que se envolve com uma psiquiatra pior do que ele.

Quem está no filme? - Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe.

Quais são as chances de Oscar? - O filme foi visto ainda por pouca gente, o que dificulta as análises sobre as chances reais no Oscar, mas analistas apontam que O Beco do Pesadelo pode disputar a categoria de melhor filme e render indicações para Cooper (melhor ator), Del Toro (direção e roteiro adaptado, ao lado de Kim Morgan), Blanchett (atriz coadjuvante), além de categorias mais técnicas, como direção de arte.

Onde posso assisti-lo? - Filme deve estrear nos cinemas brasileiros em 27 de janeiro de 2022.

17. Drive My Car

Sobre o que é? - Baseado num conto de Haruki Murakami, o filme do cineasta japonês Ryusuke Hamaguchi conta a história de um ator e diretor teatral que aceita dirigir uma nova peça enquanto enfrenta seu próprio passado.

Quem está no filme? -Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima.

Quais são as chances de Oscar? - Um dos filmes mais elogiados do ano, Drive My Car venceu 27 prêmios neste ano, incluindo o de melhor roteiro no Festival de Cannes. Para especialistas, o longa japonês tem chances de disputar tanto o Oscar de melhor filme estrangeiro (como favorito) quanto de melhor filme (o nono com mais chances nesta categoria, segundo a publicação especializada Variety).

Onde posso assisti-lo? - Foi exibido no Festival do Rio em dezembro de 2021; ainda sem previsão no circuito comercial.

*Com informações complementares da BBC News Brasil

