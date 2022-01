Por que pode ser melhor se exercitar menos, mas com mais frequência

Há 1 hora

Menos tempo, mais frequência

Para muita gente, a recomendação do sistema público de saúde do Reino Unido (NHS, na sigla em inglês) de praticar 150 minutos de atividade de intensidade moderada por semana pode parecer um desafio hercúleo.

"Tempo é a principal desculpa que as pessoas dão para não se exercitar", diz Marie Murphy, professora de exercício e saúde da Universidade de Ulster, na Irlanda do Norte, que tem pesquisado o conceito de exercise snacking desde que surgiu, há cerca de seis anos.

"Essencialmente, é a mesma coisa. Você ainda está aumentando a frequência cardíaca, está estimulando a circulação, está ativando várias enzimas que ajudam no metabolismo e (a controlar) o açúcar no sangue. A única diferença é que você está fazendo isso três vezes (ao dia) em sessões curtas", diz ela.

Pesquisas mostram que fazer vários intervalos curtos de exercício ao longo do dia pode corresponder aos benefícios de saúde e condicionamento físico de uma sessão longa, com alguns estudos sugerindo até que pode ajudar a queimar mais calorias e perder mais peso.

Em um pequeno estudo com pessoas com diabetes tipo 2, pesquisadores compararam os efeitos de meia hora de caminhada de intensidade moderada antes do jantar com apenas seis minutos de caminhada intensa divididos em sessões de um minuto.