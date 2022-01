Vegetarianos, veganos ou onívoros: é possível dizer qual dieta é mais saudável?

A qualidade de uma dieta não depende apenas da carne

No extremo oposto, uma dieta vegana é aquela que não inclui alimentos de origem animal. Portanto, carnes, peixes, ovos, laticínios e mel seriam excluídos.

E, em algum ponto intermediário, estão as dietas vegetarianas, que são aquelas que excluem carne e peixe, mas não laticínios ou ovos.

Desde 2015, a Academia de Nutrição e Dietética dos EUA estabeleceu que as dietas veganas e vegetarianas são saudáveis ​​e nutricionalmente adequadas.

Elas podem proporcionar benefícios para a saúde, tanto na prevenção quanto no tratamento de certas doenças.

O que a ciência diz sobre o consumo de carne

Sabe-se que uma dieta onívora balanceada, seguindo as recomendações de ingestão, pode ser classificada como saudável.

Aqui, entendemos essa dieta como aquela em que não se consome álcool, produtos processados, doces ou carne vermelha mais de uma vez por mês, etc.

Mas sempre tendemos aos extremos, e o ritmo de vida e as influências do meio ambiente distorcem o que poderia ser uma alimentação saudável.

Assim, consumimos carne vermelha quase que diariamente, fazemos lanches com alimentos processados, ​​como presunto cozido, e pensamos que o vinho é saudável porque está incluído na dieta mediterrânea.

De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a carne processada é um carcinógeno humano, o que significa que há evidências suficientes para dizer que esses produtos causam câncer. Enquanto a carne vermelha é classificada como um provável carcinógeno.

As motivações para seguir essas dietas são muito variadas e incluem uma preocupação com a vida dos animais, a ética, a saúde e a sustentabilidade do planeta.