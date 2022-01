Da varíola à covid-19, a história dos movimentos antivacina pelo mundo

Varíola, uma doença terrível

Ainda se discute quando e como a varíola apareceu pela primeira vez na história, mas está documentado que as epidemias da doença destruíram vilarejos inteiros no Leste Asiático no início da Idade Média.

Também teve efeito devastador na produção agrícola e contribuiu para a disseminação do budismo no país — uma resposta, acreditam os historiadores, à imensa dor que as pessoas sofreram.

Costumes orientais

Prática duvidosa, de acordo com médicos

Mortes de monarcas

Varíola bovina

Quando Jenner decidiu publicar os resultados de suas experiências em um livreto, The Study of the Causes and Effects of... The Cowpox ("O Estudo das Causas e Efeitos da… Varíola Bovina", em tradução livre), a Real Sociedade de Londres (uma sociedade científica nacional) se recusou a ajudá-lo.