Por que os cangurus começaram a saltar?

Há 37 minutos

A evolução do salto dos cangurus intriga os cientistas há anos

Cientistas descobriram quando os cangurus aprenderam a saltar — e foi muito antes do que se pensava.

Fósseis encontrados em Riversleigh, no estado de Queensland, na Austrália, indicam que um marsupial antigo, parente dos cangurus atuais, já era capaz de saltar há 20 milhões de anos.

E um dos motivos é que não se conhecia até agora fósseis de cangurus com mais de 2 milhões de anos.

A teoria das pradarias

Uma das teorias há muito tempo difundida é de que os animais desenvolveram a habilidade de saltar para tirar proveito de uma mudança no clima, que levou a condições mais secas e à disseminação de pradarias na Austrália — deixando para trás o clima mais úmido e as florestas abundantes que predominavam no passado.