Quem eram os alienistas, grupo do qual Sigmund Freud fez parte

Há 22 minutos

A origem do termo

Na França, no início do reinado de Luís 16, o movimento filantrópico — inspirado nas ideias de Jean-Jacques Rousseau — revelou, entre outras denúncias, as condições miseráveis ​​em que se encontravam os confinados nos Hospitais Gerais do reino.