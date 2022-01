A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Sintomas de covid: 6 orientações diante da suspeita da doença

Há 10 minutos

Embora a média móvel de novos casos de covid-19 ainda esteja bem abaixo do que foi registrado entre março e junho de 2021, alguns locais já lidam com o aumento da chegada de pacientes com sintomas respiratórios em postos de saúde e prontos-socorros nos últimos dias.