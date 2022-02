10 fatos fascinantes sobre a vida secreta dos fungos

Helen Briggs

BBC News

Há 1 hora

Crédito, Royal Botanic Gardens, Kew Legenda da foto, Há fungos de todas as formas e tamanhos

Eles estão à nossa volta — no solo, em nossos corpos e no ar, mas geralmente são pequenos demais para serem vistos a olho nu.

São matéria-prima para medicamentos e consumidos como alimentos, mas também causam estragos, provocando doenças em plantas e animais.

São considerados essenciais para a vida na Terra. Ainda assim, mais de 90% dos estimados 3,8 milhões de fungos que existem no mundo são atualmente desconhecidos pela ciência.

"É um conjunto tão interessante de organismos, e no entanto sabemos muito pouco sobre eles", diz a professora Kathy Willis, diretora de ciência do Kew Gardens, o Jardim Botânico de Londres, que coordenou um dos maiores estudos sobre o assunto (leia mais abaixo).

"Eles são organismos realmente estranhos, com o ciclo de vida mais bizarro. E, ainda assim, quando você entende seu papel no ecossistema da Terra, percebe que eles sustentam a vida no planeta."

Crédito, Royal Botanic Gardens, Kew Legenda da foto, A China é rica em recursos fúngicos

Muitas pessoas estão familiarizadas com os cogumelos comestíveis ou com o mofo por trás da penicilina.

Mas os fungos possuem uma série de funções vitais, desde ajudar as plantas a extrair água e nutrientes do solo e fornecer matéria-prima para medicamentos que podem reduzir o colesterol no sangue ou permitir transplantes de órgãos.

Também são elementos promissores nos estudos que buscam novas formas para decompor plásticos e gerar novos tipos de biocombustíveis.

Mas possuem um lado mais sombrio: devastando árvores, lavouras e outras plantas em todo o mundo, e exterminando animais como anfíbios.

O Médico e o Monstro

Ester Gaya, que lidera um projeto de pesquisa no Kew Gardens explorando a diversidade e evolução dos fungos, diz que eles são um pouco como o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, personagens da obra O Médico e o Monstro.

"Podem ser bons e maus ao mesmo tempo", afirma. "O mesmo fungo pode ser visto como algo prejudicial — pode ser mau — mas também pode ter muito potencial e (oferecer) muitas soluções."

O reino dos fungos contém alguns dos patógenos mais prejudiciais às plantações. Ao mesmo tempo, reciclam nutrientes e desempenham um papel na regulação dos níveis de dióxido de carbono.

"Ignoramos os fungos por nossa conta e risco", diz Willis.

"Este é um reino que precisamos começar a levar a sério, especialmente com as mudanças climáticas e todos os outros desafios que enfrentamos."

Crédito, Royal Botanic Gardens, Kew Legenda da foto, Há centenas de tipos de cogumelos comestíveis

Fatos fascinantes sobre os fungos

Pule Podcast e continue lendo Podcast BBC Lê A equipe da BBC News Brasil lê para você algumas de suas melhores reportagens Episódios Fim do Podcast

1. Os fungos estão em um reino próprio, mas são mais próximos dos animais do que das plantas;

2. Possuem substâncias químicas em suas paredes celulares compartilhadas com lagostas e caranguejos;

3. Foi descoberto um fungo capaz de decompor plásticos em semanas, em vez de anos;

4. Há evidências que sugerem que leveduras — um tipo de fungo — eram usadas para produzir a bebida alcoólica hidromel há 9 mil anos;

5. Pelo menos 350 espécies são consumidas como alimentos, incluindo trufas, que podem ser vendidas por milhares de dólares cada, Fusarium venenatum (conhecido também como quorn, um substituto de carne) e aquelas presentes na pasta marmite (tradicional no Reino Unido) e nos queijos;

6. As peças de plástico para automóveis, a borracha sintética e o lego são feitos com ácido itacônico derivado de um fungo;

7. No total, 216 espécies de fungos são consideradas alucinógenas;

8. Fungos estão sendo usados ​​para transformar resíduos de colheitas em bioetanol;

9. Produtos feitos a partir de fungos podem ser usados ​​como substitutos para espuma de poliestireno, couro e materiais de construção;

10. Estudos genéticos mostram que existem milhares de fungos diferentes em uma única amostra de solo, muitos dos quais são desconhecidos e estão ocultos — os chamados "dark taxa".

Crédito, Royal Botanic Gardens, Kew Legenda da foto, A penicilina por si só tem múltiplos usos — em antibióticos, na pílula anticoncepcional e na produção de queijo

Em um relatório intitulado State of the World's Fungi ("Estado dos Fungos do Mundo", em tradução literal), o maior já feito sobre o tema e divulgado em 2018, mais de 100 cientistas de 18 países descobriram que:

- Mais de 2 mil novos fungos são descobertos a cada ano, a partir de uma variedade de fontes, incluindo uma unha humana;

- Centenas de espécies são coletadas e consumidas como alimento, com o mercado global de cogumelos comestíveis avaliado em R$ 235 bilhões por ano.

- Apenas 56 tipos de fungos foram avaliados para a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), que classifica espécies ameaçadas de extinção — em comparação com mais de 25 mil plantas e 68 mil animais.

Crédito, Royal Botanic Gardens, Kew Legenda da foto, Fungos, como esta praga da ferrugem, podem causar danos generalizados

Brian Douglas, do Lost and Found Fungi Project, diz que os fungos são tão bonitos quanto as orquídeas — e igualmente importantes de se proteger.

"Acho que precisamos ensinar as pessoas, convidar as pessoas a admirar os fungos."

"Os fungos são outro reino, igual ou até maior em diversidade do que tanto o das plantas quanto o dos animais", acrescenta seu colega Oliver Ellingham.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.