Metaverso: por que pessoas e empresas estão gastando milhões para comprar imóveis virtuais

Theo Tzanidis

The Conversation*

Há 29 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Nos últimos meses, investimentos significativos foram feitos em terrenos virtuais dentro do metaverso

A ideia de se gastar milhares ou mesmo milhões de dólares para comprar "terras" fictícias em um mundo virtual soa, para ser franco, absurda.

Mas, nos últimos meses, vimos investimentos significativos em terrenos virtuais dentro do metaverso. A consultoria PwC está entre as mais recentes empresas a mergulhar, tendo comprado imóveis no The Sandbox, um mundo de jogos virtual, por um valor não revelado.

Se outras vendas noticiadas servirem de referência, deve ter sido uma quantia de dinheiro considerável. Recentemente, uma pessoa comprou um terreno no Snoopverse — um mundo virtual que o rapper Snoop Dogg está desenvolvendo dentro do The Sandbox — por US$ 450 mil (R$ 2,5 milhões).

Enquanto isso, o Metaverse Group, uma empresa imobiliária focada na economia do metaverso, teria comprado um terreno em Decentraland, outra plataforma virtual, por US$ 2,43 milhões (R$ 13,8 milhões).

Vamos refrescar a memória sobre o que é o "metaverso". Você provavelmente já ouviu muito o termo quando o Facebook mudou para Meta em outubro de 2021. Outras empresas, como Nike e Microsoft, também anunciaram que vão entrar neste espaço.

O metaverso descreve uma visão de um mundo virtual 3D conectado, onde os mundos real e digital são integrados usando tecnologias como realidade virtual (VR) e realidade aumentada (AR). Este ambiente envolvente estará acessível por meio de fones de ouvido de realidade virtual, óculos de realidade aumentada e aplicativos de smartphone.

Os usuários se encontrarão e se comunicarão como avatares digitais, explorarão novas áreas e criarão conteúdo. A ideia é que o metaverso se torne um espaço virtual colaborativo onde possamos socializar, brincar, trabalhar e aprender.

Já existem vários metaversos — por exemplo, em plataformas de jogos virtuais como The Sandbox e mundos virtuais como Decentraland. Da mesma forma que um site faz parte de uma rede mundial 2D mais ampla, metaversos individuais formarão um metaverso maior e interconectado.

Mais importante, assim como no mundo real, é possível e será cada vez mais possível comprar coisas no metaverso — incluindo imóveis.

Terreno virtual como um NFT

As transações no mundo virtual geralmente são feitas usando criptomoeda. Além delas, os tokens não fungíveis (NFTs em inglês) são o principal método para se monetizar e trocar valor dentro do metaverso.

Um NFT é um ativo digital exclusivo. Embora os NFTs sejam principalmente itens de arte digital (como vídeos, imagens, música ou objetos 3D), uma variedade de ativos pode constituir um NFT — incluindo bens imóveis virtuais. Em plataformas como a OpenSea, onde as pessoas vão para comprar e negociar NFTs, agora existem também lotes de terreno, ou até mesmo casas virtuais.

Para garantir que os imóveis digitais tenham valor, a oferta é limitada — um conceito em economia denominado "valor de escassez". Por exemplo, Decentraland é composto de 90 mil peças ou "parcelas" de terreno, cada uma com cerca de 15 metros quadrados.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Empresas apostam que haverá uma sincronia maior no futuro entre os mundos real e virtual

Já estamos vendo exemplos em que o valor dos imóveis virtuais está aumentando. Em junho de 2021, um fundo de investimento imobiliário digital chamado Republic Realm gastou o equivalente a mais de US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) para comprar um NFT representando um terreno em Decentraland. De acordo com o DappRadar, um site que rastreia os dados de vendas de NFT, essa foi a compra mais cara de terrenos de NFT na história da Decentraland.

Mas, como sabemos, em novembro de 2021, o Grupo Metaverso comprou seu terreno em Decentraland por US$ 2,4 milhões (R$ 13 milhões). O tamanho desta compra foi realmente menor do que a anterior — 116 lotes de terra em comparação com 259 comprados pela República Realm.

Não é apenas Decentraland que está vendo seus preços subirem. Em fevereiro de 2021, a Axie Infinity (outro mundo de jogo virtual) vendeu nove de seus terrenos pelo equivalente a US$ 1,5 milhão (R$ 8,5 milhões) — um recorde, segundo a empresa — antes de um lote ter sido vendido por US$ 2,3 milhões (R$ 13,1 milhões) em novembro de 2021.

Embora pareça que os valores estão subindo, é importante reconhecer que o investimento imobiliário no metaverso permanece extremamente especulativo. Ninguém pode ter certeza se esse boom é o próximo grande acontecimento nos mercados ou a próxima grande bolha.

O futuro do metaverso imobiliário

Deixando de lado os incentivos financeiros, você deve estar se perguntando o que as empresas e os indivíduos realmente farão com seus terrenos virtuais.

Por exemplo, a compra do Grupo Metaverso é no "distrito da moda" da Decentraland. De acordo com o comprador, o espaço será utilizado para receber eventos de moda digital e vender roupas virtuais para avatares — outra área com potencial de crescimento no metaverso.

Embora investidores e empresas estejam dominando este espaço no momento, nem todos os imóveis no metaverso custarão milhões. Mas quais poderiam ser as vantagens de ter um "terreno" fictício? Se você comprar uma propriedade física no mundo real, o resultado é tangível — um lugar para morar, para se orgulhar, para receber familiares e amigos.

Embora a propriedade virtual não forneça abrigo físico, existem alguns paralelos. Ao comprar um imóvel virtual, você pode comprar um terreno para construir. Ou você pode escolher uma casa já construída de que goste. Você pode decorá-la com vários objetos (digitais). Você pode convidar pessoas e visitar as casas virtuais de outros também.

Essa visão está um pouco distante. Mas se isso tudo parece completamente absurdo, devemos lembrar que antigamente as pessoas tinham dúvidas sobre o significado potencial da internet, e depois das redes sociais. Os tecnólogos preveem que o metaverso amadurecerá e se tornará uma economia totalmente funcional nos próximos anos, proporcionando uma experiência digital em sincronia e tão entrelaçada em nossas vidas quanto o e-mail e as redes sociais estão agora.

Esta é uma estranha fantasia que está virando realidade para alguém que, como eu, foi gamer em um passado distante. Alguns anos atrás, uma versão mais jovem da minha consciência estava me dizendo para parar de perder tempo jogando videogame; voltar a estudar e focar na minha vida "real". No fundo, sempre tive esse desejo de ver os jogos em sintonia com a vida real, como no filme Real Player One. Eu sinto que essa visão está se aproximando cada vez mais de virar realidade.

*Este artigo foi publicado no site The Conversation. Você pode ler a versão original aqui.

Theo Tzanidis é professor sênior de marketing digital da University of the West of Scotland, no Reino Unido.

