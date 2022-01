Por que pesquisadores defendem início de aulas mais tarde após experiência de lockdown

Paula Adamo Idoeta

Da BBC News Brasil em São Paulo

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Pesquisa feita na Suíça diz que adolescentes em lockdown puderam dormir 75 minutos a mais, com benefícios à saúde

A pandemia não tem sido nada fácil para adolescentes, com o fechamento prolongado das escolas, as dificuldades nas aulas online e os impedimentos de se socializar pessoalmente com outros jovens da mesma idade.

Mas é possível que parte desses adolescentes tenha tido ao menos um ganho importante durante os meses mais duros da quarentena: a chance de dormir mais tempo, uma vez que não precisavam acordar cedo para ir à escola.

E dormir bem é um fator crucial para a saúde e o desenvolvimento na adolescência - argumento principal de médicos e especialistas que defendem que as aulas presenciais de jovens não devem começar tão cedo pela manhã, para permitir que os jovens tenham mais horas de sono (entenda mais abaixo).

Uma pesquisa feita na Suíça, recém-publicada na JAMA Network Open, avaliou o sono de 3,6 mil estudantes da etapa equivalente ao ensino médio, com idade média de 16 anos, durante os meses iniciais de lockdown no país - entre 13 de março e 6 de junho de 2020, quando as aulas suíças migraram para o ambiente remoto.

Ao comparar o tempo de sono desses adolescentes com um grupo de controle, que havia sido mensurado em 2017, ou seja, durante um período típico de aulas, os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Zurique concluíram que, durante o lockdown pandêmico, os estudantes puderam dormir até 75 minutos a mais por dia de semana (nos fins de semana, não houve diferenças significativas entre os dois grupos).

Esse período adicional de sono foi associado a melhores indicadores de saúde, segundo os pesquisadores.

"Os participantes dormiram significativamente mais e apresentaram indicadores melhores de saúde, com menos consumo de cafeína e álcool do que antes da pandemia", diz a pesquisa.

Um problema detectado pelos estudiosos é que esses ganhos de saúde trazidos pela oportunidade de dormir mais foram ofuscados pela incidência maior de tristeza, isolamento, sedentarismo e depressão em muitos adolescentes durante a pandemia, sobretudo na época mais restritiva da quarentena.

Ou seja, por um lado os adolescentes entrevistados na Suíça relataram estar mais descansados e cheios de energia. Por outro, se sentiram mais solitários e tristes por não poderem estar presencialmente com os amigos.

Como conclusão, de qualquer modo, os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento Infantil defendem que as descobertas em torno do sono extra na pandemia podem ajudar as escolas a traçar suas políticas em caso de futuros fechamentos das aulas presenciais.

E os estudiosos vão além, dizendo que "as descobertas do estudo mostram claramente os benefícios de as aulas escolares começarem mais tarde pela manhã, para que os jovens possam dormir mais", nas palavras do principal autor da pesquisa, Oskar Jenni, professor de Desenvolvimento Pediátrico na Universidade de Zurique.

O sono dos adolescentes brasileiros

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Estudante que cochila nas aulas pode não ser indisciplinado ou preguiçoso - ele simplesmente não tem conseguido dormir o suficiente para sua faixa etária

Não é possível saber ao certo se resultados semelhantes de tempo adicional de sono teriam sido identificados entre adolescentes brasileiros durante a quarentena e as aulas online - lembrando, também, que muitos jovens de baixa renda daqui foram precocemente empurrados ao mercado de trabalho para ajudar no sustento de suas famílias por conta do desemprego e da crise econômica, e muitos outros não conseguiram ter acesso regular ao conteúdo do ensino remoto.

Em 2020, uma pesquisa feita em conjunto pela FioCruz e pela UFMG identificou que 48,7% dos adolescentes de 12 a 17 anos do país se sentiam, na época, preocupados, nervosos ou com mau humor, na maioria das vezes ou sempre.

Eles passaram a consumir mais doces e alimentos ultraprocessados, e também se tornaram mais sedentários - o que certamente não contribuiu para sua saúde.

A pesquisa não abordou horas de sono, mas sim a qualidade deste - que piorou para 36% dos jovens brasileiros.

Mas, quando os jovens têm chance de dormir mais - e acordar um pouco mais tarde -, os benefícios à saúde já estão evidentes do ponto de vista científico, explica à BBC News Brasil a neurologista Andrea Bacelar, presidente da Associação Brasileira do Sono.

"O sono tem impacto no humor, na ansiedade, na depressão e na sociabilização dos adolescentes", diz ela.

A biologia do sono

Bacelar explica que aquele jovem que sofre para acordar cedo para ir à escola ou que cochila nas primeiras aulas matutinas não pode ser chamado de preguiçoso ou indisciplinado. É uma questão biológica:

"Nessa faixa etária de 13 a 18 anos, ocorre uma tendência de atraso na produção e na curva da melatonina", o hormônio que nos induz ao sono, diz a médica.

"Obviamente existem as redes sociais, a luz azul produzida pelos celulares e outros estímulos (que mantêm os jovens acesos) e agravam isso. Mas, biologicamente, a maioria dos adolescentes não tem sono por volta das 22h porque não tem hormônio do sono sendo produzido em seu corpo", prossegue.

O problema é que, apesar dessa mudança hormonal, os adolescentes continuam precisando de mais tempo de sono que os adultos - a recomendação é dormir idealmente de 9 a 10 horas por noite - para manterem uma boa saúde física e mental, e para conseguirem estar alertas e motivados nas aulas.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Produção de melatonina muda na adolescência, mas jovens continuam tendo de dormir mais do que os adultos para terem boa saúde

A conta, então, não fecha para os alunos que estudam de manhã cedo, a partir das 7h: "Sabemos que, mesmo que esse jovem acorde às 6h - o que não é o caso de muitos que moram longe da escola, precisam pegar condução etc -, ele teria que ir dormir às 20h para ter a quantidade ideal de horas de sono que lhe faça crescer, produzir, ir bem e não cochilar nas aulas. É praticamente inviável", pondera Bacelar.

Em 2018, a Associação Brasileira do Sono aplicou questionários em 1,9 mil jovens de 13 a 17 anos do país, que disseram dormir, em média, de seis a seis horas e meia em dias de semana. Na prática, isso equivale a um quadro de privação de sono nessa faixa etária.

Quase 60% dos jovens entrevistados se disseram insatisfeitos com o tempo que conseguiam dormir nos dias de semana.

"É um 'jet lag' social, de privação de sono por necessidade, que resulta em um déficit de dez horas de sono por semana", explica Bacelar. "E sono perdido não tem volta: se o adolescente não cresceu, não vai crescer. E ele pode ficar mais ansioso ou ganhar peso por questões metabólicas (ligadas à privação do sono)."

Começar aulas mais tarde?

Por isso, a associação tem defendido, nos últimos anos, que as escolas brasileiras adiem o horário de início das aulas matinais, para no mínimo 8h da manhã. Um projeto de lei chegou a ser elaborado com esse intuito, mas acabou tendo sua tramitação retardada durante a pandemia, explica Andrea Bacelar.

É um debate que ocorre em outros países. Nos EUA, a Academia Americana de Pediatras recomenda que as aulas escolas do equivalente ao ensino fundamental 2 e ao ensino médio não comecem antes das 8h ou 8h30 - algo que foi transformado em lei na Califórnia em 2019, com data limite de julho deste ano para vigorar em todas as escolas do Estado.

O Centro de Controle de Doenças dos EUA, porém, destacou em documento que a maioria das escolas americanas ainda começa suas aulas "cedo demais", o que é associado a "riscos de saúde entre estudantes do ensino médio, como excesso de peso, consumo de álcool e cigarro e uso de drogas, além de desempenho acadêmico ruim".

Um estudo noticiado pela BBC no ano passado apontou, também, que um bom sono na adolescência parece estar associado a uma melhoria na saúde mental na vida adulta.

Crédito, EPA Legenda da foto, Sono melhor está ligado a um melhor desempenho acadêmico e ganhos de saúde

De volta ao Brasil, a médica Andrea Bacelar também entende os motivos que levam à resistência de escolas (e de algumas famílias) a mudanças no horário de entrada de escolas: entrar mais tarde significa ter de sair mais tarde das aulas, o que dificulta a tarefa de equilibrar turnos escolares e outras atividades, e de conciliar horários de professores (muitos dos quais trabalham em mais de uma escola).

Há, também, a dificuldade de muitos pais em levarem filhos mais tarde para a escola, caso tenham eles próprios que chegar cedo ao trabalho.

Bacelar destaca, porém, que escolas que adotaram horários mais tardios por conta própria no Brasil têm observado ganhos de produtividade, sociabilização, humor e atenção entre os alunos.

"É fato que há questões logísticas, mas é possível buscar alternativas - por exemplo, fazendo parte das aulas de forma assíncrona (ou seja, sem que todos os alunos tenham de estar presencialmente ao mesmo tempo) à distância, como ocorreu no ensino remoto", defende. "Os ganhos para a saúde compensam."

E a neurologista argumenta que entrar mais tarde na escola não pode ser confundido com ir dormir ainda mais tarde ou passar mais tempo diante de eletrônicos à noite.

"Quando os pais me dizem que 'meu filho vai ficar nas redes sociais até mais tarde', digo que a disciplina com os aparelhos eletrônicos tem de continuar", recomenda a neurologista.

"É preciso ficar longe da luz azul (aquela produzida por tablets e celulares) uma hora antes de dormir, para não retardar a produção de melatonina. E o ideal é toda a família contribuir e estar pronta para dormir mais cedo."

