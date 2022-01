Asteroides, Lua e Marte: as missões espaciais para ficar de olho em 2022

O telescópio James Webb concluiu com sucesso sua sequência épica de implantação no espaço — e está pronto para observar o cosmos (Ilustração)

Os astrônomos encerraram 2021 em grande estilo com o lançamento em 25 de dezembro do Telescópio Espacial James Webb, uma missão conjunta entre as agências espaciais europeia (ESA), americana (Nasa) e canadense (CSA).

Missões para a Lua

Nunca estivemos perto de um asteroide do tipo M antes, tampouco fomos capazes de estudar o núcleo da Terra porque é muito profundo — então, quando esta missão voltar em 2026, deve nos fornecer uma nova compreensão do asteroide e dos processos planetários.

Missão Dart

Pouco tempo depois do início da jornada de Psyche, a missão Dart , lançada em novembro de 2021, deve chegar ao seu destino no fim de setembro.

Isso pode fornecer informações valiosas sobre como desviar qualquer asteroide em rota de colisão com a Terra no futuro.

ExoMars

O ano de 2021 foi movimentado para as missões a Marte, com o lançamento do robô Perseverance, da Nasa, e do robô chinês Zhurong, que continuam a enviar imagens incríveis e dados da superfície do planeta vermelho.