Por que traficantes de drogas da 'dark web' não têm medo da polícia

Há 15 minutos

Há algumas semanas, quem acessava a plataforma Torrez parecia estar abrindo um site de compras normal, com milhares de produtos catalogados, classificações dos vendedores por números de estrelas e informações sobre frete.

A única e fundamental diferença eram os itens vendidos nesta plataforma da dark web : notas de dinheiro falsas, armas de eletrochoque, cocaína do tipo escama de peixe peruana, MDMA champanhe rosado , pílulas de ecstasy Blue Punisher…

Para entender como funciona a venda de drogas na dark web , os repórteres da BBC Joe Tidy e Alison Benjamin, baseados no Reino Unido, fizeram compras de ecstasy e cocaína através da plataforma Torrez e de um outro site.

Logo, os jornalistas se tornaram um dos últimos clientes do Torrez: esta popular plataforma de vendas da dark web anunciou seu próprio fim em dezembro, uma prática de "retirada voluntária" comum neste meio (entenda mais abaixo).

Produtos menos potentes que o prometido

As drogas chegaram em uma embalagem de papelão

Há um mito segundo o qual adquirir drogas através da dark web é tão fácil quanto pedir uma pizza, mas na verdade usar criptmoedas para fazer compras e conversar com um vendedor em um bate-papo criptografado levou horas.

Um pacote de cocaína encomendado em outro site veio com uma fatura falsa de uma empresa de produtos de saúde à base de plantas.

A BBC testou as drogas em um laboratório e depois as destruiu. Elas eram bem menos potentes do que tínhamos sido levados a acreditar.