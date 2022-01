Em áudio: 'Meu filho matou a irmã de 4 anos': como é ser mãe de um sociopata

Quando Paris, o filho de Charity Lee, matou a irmã de quatro anos de idade, ela teve de lidar com a perda da filha, com a descoberta de que o filho era um assassino sociopata, com a sensação de culpa e - talvez o mais difícil - com o amor pelo filho.