A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Por que Brasil e EUA ficaram tão diferentes? Curso na Universidade de Chicago tenta explicar

Há 51 minutos

No papel, Brasil e EUA são marcados por semelhanças - e, no entanto, tomaram caminhos completamente diferentes.

Neste vídeo, nossa repórter Camilla Veras Mota mostra algumas discussões colocadas no curso Brazil: Another American History (“Brasil: Outra História Americana”, em tradução literal), da Universidade de Chicago, e conversa com a responsável por ele, a historiadora Brodwyn Fischer.