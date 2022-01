MrBeast lidera lista de 10 youtubers que mais ganharam dinheiro em 2021

Steffan Powell

Repórter de jogos

Há 25 minutos

Crédito, MrBeast/Youtube Legenda da foto, MrBeast faz desafios para conquistar seu público

Jimmy Donaldson, o americano de 23 anos mais conhecido como MrBeast, foi o criador de conteúdo mais bem pago do YouTube em 2021, segundo ranking da revista Forbes.

Seus desafios elaborados geraram mais de 10 bilhões de visualizações na plataforma e lhe renderam US$ 54 milhões (cerca de R$ 300 milhões).

Ele ultrapassou o crítico de brinquedos Ryan Kaji, de 10 anos, que liderou a lista anual nos últimos dois anos.

Juntos, os dez YouTubers mais bem pagos faturaram US$ 300 milhões (ou R$ 1,6 bilhão) em 2021, estimou a revista americana.

Especialista em tendências do YouTube, Chris Stokel-Walker disse que a lista do último ano é interessante porque mostra "o quão obsoleto" o YouTube se tornou do ponto de vista da diversidade. "Me impressiona como toda essa lista é branca e masculina", disse ele.

"Se você pegar qualquer um dos nomes e olhar as listas dos anos anteriores, provavelmente os encontrará lá também, apenas em uma ordem diferente."

Durante a pandemia, muitas mídias tradicionais de entretenimento tiveram dificuldade em se ajustar. Filmes tiveram de ser paralisados, horários de novelas foram alterados e lançamentos de videogames foram adiados. Para o YouTube, no entanto, foi uma época de boom.

Pesquisas sugerem que, em 2021, a plataforma teve 2,3 bilhões de usuários em todo o mundo. O YouTube diz que um bilhão de horas de conteúdo de vídeo são consumidos na plataforma todos os dias.

Stokel-Walker disse: "O YouTube foi desenvolvido como algo que iria abalar a indústria da mídia e livrar-se dos gatekeepers. Iria democratizar a aparência da nossa sociedade e da indústria do entretenimento".

No entanto, "essa lista (dos youtubers mais lucrativos) sugere que se tornou mais parecida com a TV do que gostaria", disse.

Stokel-Walker sugeriu que os altos valores de produção de vídeos hoje estão criando uma barreira à entrada de novos canais de sucesso, o que significa que você precisa "pagar para entrar e ter sucesso".

Crédito, Nastya/YouTube Legenda da foto, Nastya, de 7 anos, é a única menina no top 10

A lista de youtubers com maiores ganhos identificados pela Forbes não representa necessariamente aqueles com mais visualizações, mas sim aqueles que conseguiram ganhar dinheiro com sucesso por meio de parcerias com marcas, acordos de patrocínio e vendas de mercadorias.

Embora se estime que dois terços do conteúdo do YouTube não seja em inglês, a lista indica que os criadores de conteúdo que falam inglês são mais capazes de capitalizar financeiramente sua popularidade.

O YouTube, como muitas outras plataformas de mídia modernas, está lidando com questões de desinformação e conteúdo nocivo - no entanto, isso não parece ter afetado a capacidade de seus criadores de atrair anunciantes e patrocinadores para seus canais.

Veja abaixo o ranking completo:

10. Preston Arsement

Preston Arsement aumentou sua comunidade em grande parte graças a vídeos centrados em Minecraft, embora ele administre vários canais na plataforma. Ele ganhou cerca de US$ 16 milhões (R$ 88 milhões) em 2021 - um pouco abaixo do ano anterior, quando ficou em sexto lugar.

9. Logan Paul

O controverso boxeador tinha sido o último no top 10 em 2017. Em 2021, ele ganhou US$ 18 milhões (R$ 100 milhões)

8. Dude Perfect

Este quinteto de comédia tinha ficado na terceira posição da lista em 2020. Eles ganharam US$ 20 milhões (R$ 110 milhões) no ano passado.

7. Ryan Kaji

Ryan Kaji, famoso por fazer avaliação de brinquedos, caiu do topo do ranking para a sétima posição. Em 2021, sua mistura de resenhas de brinquedos, vídeos educativos e vlogs familiares o ajudaram a ganhar US$ 27 milhões (R$ 150 milhões).

6. Nastya

A russa de 7 anos tem quase 90 milhões de assinantes no YouTube. Ela começou abrindo brinquedos e agora seus vlogs e videoclipes estão crescendo em popularidade e seus ganhos subiram para U$ 28 milhões (R$ 155 milhões) em 2021.

5. Unspeakable (Nathan Graham)

O jogador de Minecraft vendeu os direitos de seu catálogo antigo para a empresa Spotter no ano passado, o que contribuiu para seus ganhos de US$ 28,5 milhões (R$ 158 milhões). Ele foi uma presença constante no YouTube durante a última década.

4. Rhett e Link

Os apresentadores do programa de bate-papo nerd Good Mythical Morning ganharam US$ 30 milhões (R$ 166 milhões) em 2021.

3. Markiplier (Mark Edward Fischbach)

Markiplier usou sua perspicácia nos negócios para criar uma marca de mercadorias de sucesso, ganhando US$ 38 milhões (R$ 210 milhões) no ano passado.

2.Jake Paul

Jake Paul voltou ao top 10, com suas lutas de alto nível contra estrelas do UFC que o ajudaram a ganhar US$ 45 milhões (R$ 250 milhões) em 2021.

É uma reviravolta para o criador que foi criticado por alguns de seus vídeos em 2017, que muitos acharam de mau gosto.

Com mais planos de boxe em andamento para 2022, não seria surpresa vê-lo manter seu lugar entre a elite do YouTube na lista do próximo ano.

1. MrBeast (Jimmy Donaldson)

O maior faturamento do YouTube em 2021 foi do criador de conteúdo que faz desafios e pegadinhas para encantar seu público.

No ano passado, ele recriou elementos do sucesso da Netflix Round 6 em seu canal e jogou esconde-esconde em um estádio de 80 mil lugares.

Suas 10 bilhões de visualizações, juntamente com a franquia de hambúrgueres MrBeast, fizeram Jimmy Donaldson quase dobrar sua renda em 2021, depois de ocupar o segundo lugar nesta lista no ano anterior.

