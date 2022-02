5 dicas para garantir que seus e-mails serão lidos

Cerca de 280 bilhões de e-mails são enviados ao redor do mundo todos os dias.

Mas será que as mensagens que você manda estão sendo lidas?

1 - Envie na terça-feira de manhã

De acordo com um estudo baseado em 300 milhões de mensagens, uma dica concreta é:

2 - Crie assuntos personalizados e curtos

Os assuntos mais curtos são melhores porque a maioria dos e-mails é lida agora no celular.

3 - Seja objetivo e breve

Com frequência, damos uma passada de olhos rápida nos e-mails em busca de uma conclusão e podemos perder detalhes mais sutis.

Termos como "só", por exemplo, podem minimizar a importância do seu pedido ou da tarefa.

Lembre-se que a maior parte dos emails é lida no celular — seja breve

Se o seu e-mail for bem curto (tiver meia dúzia de palavras), eles recomendam que você coloque o texto no assunto, acompanhado da sigla em inglês EOM (acrônimo para "fim da mensagem") no final.