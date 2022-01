A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Como erupção de vulcão em Tonga levou a vazamento de óleo no Peru

Há 39 minutos

Quando o vulcão Hunga-Tonga Hunga-Ha’pai entrou em erupção, no último dia 15 de janeiro, ele gerou uma onda de choque no mar que chegou a diversos lugares do planeta.