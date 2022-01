O raro nascimento de elefantes gêmeos registrado no Quênia

Há 36 minutos

Um raro nascimento de elefantes gêmeos ocorreu nesta semana em uma reserva nacional no norte do Quênia.

Os bebês, um macho e uma fêmea, foram vistos juntos com sua mãe, Bora, pela primeira vez por guias turísticos em um safári na reserva Samburu no fim de semana.

No entanto, a população de elefantes cresceu no Quênia nos últimos anos, de acordo com o primeiro censo da vida selvagem do país publicado no ano passado.