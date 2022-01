Adolescente é a mais jovem a dar volta ao mundo em voo solo

21 janeiro 2022

Como foi a aventura

A aviadora belga-britânica, que é filha de pilotos, disse que gostaria de inspirar garotas a entrar nas áreas de engenharia, matemática, ciência e tecnologia.Ela bateu o recorde da americana Shaesta Waiz, que tinha 30 na época do seu desafio, em 2017. O homem mais jovem do mundo a fazer a circunavegação aérea tem 18 anos.Rutherford, além de ser a mais jovem mulher a estabelecer essa marca, é a primeira mulher a fazer o percurso em uma classe de ultraleve.A jornada deveria ter a duração de três meses, mas diversos problemas com o tempo atrasaram a viagem e levaram a estourar o prazo do visto russo - e ainda nas proximidades do inverno siberiano.Quando ela chegou no Alasca, apenas três de 39 voos puderam decolar e ela ainda teve que esperar o visto chegar do consulado russo em Houston, nos EUA.