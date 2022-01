Elza Soares: 'rainha invencível' da música brasileira morre aos 91 anos

A cantora Elza Soares morreu nesta quinta-feira (20/01) no Rio de Janeiro, aos 91 anos. Segundo o seu empresário Pedro Loureiro, em um post do Instagram, a morte foi por causas naturais e ocorreu às 15h45.

Considerada uma das maiores cantoras da música brasileira, Elza Soares continuou com a carreira ativa, com planos de shows e discos de músicas inéditas, até o final da vida.

"A amada e eterna Elza descansou, mas estará para sempre na história da música e em nossos corações e dos milhares fãs por todo o mundo", diz a postagem do empresário.

A cantora faleceu no mesmo 20 de janeiro em que Garrincha, seu marido, morreu de cirrose hepática em 1983.

Em janeiro de 2021, a BBC produziu o especial A Rainha Invencível do Samba , dedicado a Elza Soares. Confira aqui (em inglês) .

Vida

Nascida Elza da Conceição em um sítio de Padre Miguel, bairro da zona oeste do Rio, a cantora teve uma infância pobre. Trabalhou como faxineira, empacotadora e doméstica.

Casou-se aos 12 e foi mãe aos 13. O sobrenome Soares vem do primeiro marido.

Um de seus filhos morreu em decorrência de uma pneumonia. Foi justamente em um momento de desespero para comprar remédios contra a doença dos filhos em que ela se inscreveu no programa Calouros em Desfile, de Ary Barroso, na Rádio Tupi.

Com vestimentas improvisadas, sustentadas por alfinetes em seu corpo magro pela pobreza, Elza foi alvo de uma pergunta irônica do famoso apresentador: "De que planeta você veio, minha filha?".

"Do planeta fome", ela respondeu.

Ela ganhou o prêmio do programa de Ary Barroso, com a nota máxima, ao interpretar o samba-canção Lama. Com a vitória, Elza conseguiu comprar os medicamentos contra pneumonia, mas um de seus filhos não resistiu.